"Клопп міг би стати канцлером Німеччини": тренеру Ліверпуля рекомендують піти в політику

Виконавчий директор Борусії Д Карстен Крамер вважає Юргена Клоппа перспективним політиком.

За словами функціонера Борусії, наставник Ліверпуля має всі якості, необхідні для вдалої політичної кар'єри. Нагадаємо, Клопп тренував Борусію з 2008 по 2015 рік та привів команду до двох чемпіонств та фіналу ЛЧ 2012/13.

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"Юрген Клопп – він справжній та емоційний. Його особливість полягає в тому, що він уміє розмовляти з людьми після важких поразок. Пам'ятаю його виступ перед футболістами після поразки Борусії у фіналі Ліги чемпіонів в 2013 році. Він зміг дати людям надію в той момент, коли вони були по-справжньому розчаровані.

Його найкраща якість – просто бути собою, бути Юргеном Клоппом, а Юрген Клопп здатний залучити людей. Він був би найкращим варіантом для громадян в політиці. Можливо, він міг би стати канцлером Німеччини. Думаю, йому це до снаги", – цитує Крамера Tribal Football.

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