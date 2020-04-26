Клопп выбрал свой лучший трансфер у руля Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп похвастался, как воспитал одного из лучших правых защитников современности.

"Трент Александер-Арнольд. Нам даже не пришлось покупать его, просто мой ассистент Пеп Линдерс привел нового игрока и сказал: "В молодежке он играл опорника. Может играть в защите, может играть на правом или левом фланге".

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Мы подняли его в основу, но возникла проблема: физические кондиции были недостаточными. Это нормально, так как он еще совсем молодой. Но мы сразу увидели, что в плане футбольных навыков вопросов быть не может.

Пришлось поработать над его формой. Далее он сделал еще несколько шагов самостоятельно. Это было невероятно и очень приятно. А когда ошибался, то не сдавался", – цитирует Клоппа The Mirror.

В нынешнем сезоне 21-летний Александр-Арнольд провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами и 13-ю ассистами.

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