Эвертон выстоял в первом тайме, но команду подставил Эшли Янг, заработавший две желтых. Такое в матчах Ливерпуля случается нечасто. Последний раз соперника мерсисайдцев удаляли за два предупреждения еще в 2015 году. Это был Садьо Мане, тогда еще игравший за Сандерленд.

АПЛ: Ливерпуль избивал Эвертон в большинстве из-за пенальти – крутой Миколенко сдержал Салаха, судейский скандал и 1 место

В конце концов, героем стал Мохамед Салах, оформивший дубль. Благодаря этому египтянин в списке лучших бомбардиров АПЛ приблизился к Эрилнгу Холанду на расстояние в один гол. Ливерпуль по меньшей мере временно поднялся на второе место в турнирной таблице. Эвертон балансирует рядом с зоной вылета.