"В течение 75 минут мы играли отлично. Очевидно, что Ливерпуль был лучше, команда играла там, где было нужно, создавала моменты.

Джеррард обвинил арбитра в поражении Астон Виллы от Ливерпуля

Мы вышли вперед – 1:0. Потом игра стала более открытой, мы утратили ритм. Это проблема в футболе, нужно держать его с самого начала.

Думаю, что Тайрону Мингзу было нелегко избежать той ситуации, которая привела к пенальти. Мне казалось, что в случае с Робертсоном тоже был пенальти, но я не видел повтора.

Стивен Джеррард, безусловно, хороший тренер. Удивительно встречаться перед игрой и видеть большую часть нашего бывшего тренерского штаба", – сказал Клоппа ВВС.

После 16-ти туров АПЛ Астон Вилла расположилась на 12-й строчке, Ливерпуль – второй.

Челси благодаря двум пенальти победил Лидс, Ливерпуль одолел Джеррарда на Энфилде, МЮ выиграл второй матч с Рангником