"Протягом 75 хвилин ми грали чудово. Очевидно, що Ліверпуль був кращим, команда грала там, де було потрібно, створювала моменти.

Джеррард звинуватив арбітра у поразці Астон Вілли від Ліверпуля

Ми вийшли вперед – 1:0. Потім гра стала більш відкритою, ми втратили ритм. Це проблема у футболі, треба тримати його із самого початку.

Думаю, що Тайрону Мінгзу було нелегко уникнути тієї ситуації, що призвела до пенальті. Мені здалося, що у випадку з Робертсоном теж був пенальті, але я не бачив повтору.

Стівен Джеррард, безумовно, хороший тренер. Дивно зустрічатися перед грою та бачити більшу частину нашого колишнього тренерського штабу", – цитує Клоппа ВВС.

Після 16-ти турів АПЛ Астон Вілла розташувалась на 12-й сходинці, Ліверпуль – другий.

Челсі завдяки двом пенальті переміг Лідс, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді, МЮ виграв у другому матчі з Рангніком