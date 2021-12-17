Клопп и Ливерпуль стали абсолютными рекордсменами благодаря победе над Ньюкаслом
Победа над Ньюкаслом (3:1) в 17-м туре АПЛ стала для мерсисайдцев и их наставника по-настоящему особенной.
Ливерпуль одержал 2000 победу в самом высоком дивизионе Англии, став первым клубом, которому покорилась такая вершина, информирует OptaJoe. Ближе всего к "красным" подкрался Арсенал, у которого 1927 триумфов.
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А вот Юрген Клопп одержал 150 победу в Премьер-лиге. Этой отметки ему удалось достичь быстрее всех тренеров Ливерпуля, сообщает The Times. Немецкому специалисту понадобилось 237 матчей, в то время как предыдущему рекордсмену Кенни Далглишу потребовалось 249 поединков.
К слову, мерсисайдцы после 17 сыгранных туров расположились на второй строчке турнирной таблицы, уступая Манчестер Сити только на один зачетный балл.
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