Победа над Ньюкаслом (3:1) в 17-м туре АПЛ стала для мерсисайдцев и их наставника по-настоящему особенной.

Ливерпуль одержал 2000 победу в самом высоком дивизионе Англии, став первым клубом, которому покорилась такая вершина, информирует OptaJoe. Ближе всего к "красным" подкрался Арсенал, у которого 1927 триумфов.

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А вот Юрген Клопп одержал 150 победу в Премьер-лиге. Этой отметки ему удалось достичь быстрее всех тренеров Ливерпуля, сообщает The Times . Немецкому специалисту понадобилось 237 матчей, в то время как предыдущему рекордсмену Кенни Далглишу потребовалось 249 поединков.

К слову, мерсисайдцы после 17 сыгранных туров расположились на второй строчке турнирной таблицы, уступая Манчестер Сити только на один зачетный балл.

Ливерпуль в непростом матче победил Ньюкасл