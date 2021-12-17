Звитяга над Ньюкаслом (3:1) у 17-му турі АПЛ стала для мерсисайдців і їхнього наставника по-справжньому особливою.

Ліверпуль здобув 2000 звитягу в найвищому дивізіоні Англії, ставши першим клубом, якому підкорилась така вершина, інформує OptaJoe. Найближче до "червоних" підкрався Арсенал, у якого наразі 1927 тріумфів.

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А от Юрген Клопп святкував 150-ту перемогу в Прем'єр-лізі. Цієї позначки йому вдалось досягти найшвидше серед усіх тренерів Ліверпуля, повідомляє The Times. Німецькому фахівцю знадобилось 237 матчів, водночас попередній рекордсмен, Кенні Далглішу, потрібно було 249 поєдинків.

До слова, мерсисайдці після 17-ти зіграних турів розташувались на другій сходинці турнірної таблиці, поступаючись Манчестер Сіті лише на один заліковий бал.

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