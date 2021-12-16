Ливерпуль подходил к домашней встрече против Ньюкасла с серьёзными кадровыми потерями. Из-за коронавируса из состава мерсисайдцев выпали Ван Дейк, Фабинью и Джонс, а Ориджи не успел восстановиться от повреждения. Тем не менее, побеждать "сорок" необходимо было при любых условиях, ведь Сити оторвался на четыре очка, а Челси держался в одном зачётном балле сзади.

Салах повторил рекорд Варди, Александер-Арнольд забил шедевр – видеообзор матча Ливерпуль – Ньюкасл – 3:1

Хозяева могли открывать счёт уже на 6-й минуте в результате проникающей передачи от Салаха и выстрела Жоты с линии вратарской, однако Дубравка спас Ньюкасл. Ответ гостей шокировал: уже через минуту Фрейзер прорвался левым флангом и исполнил прострел, а Тьяго Алькантара выбил его прямо на ногу Шелви – Джонджо сразу же выстрелил из пределов штрафной в левый нижний угол. 0:1!

Разъярённый Ливерпуль пошёл отыгрываться. Ровно через две минуты после гола "сорок" Мане принял пас от Салаха и пробил в штангу (но там был офсайд), а на 19-й Жота влетел на левый край штрафной и нанёс удар в ближний угол – мяч прошёл рядом с каркасом. В конце концов, на 21-й минуте "красные" таки добились своего: Конате подал с углового, а Мане, подхватив мяч на правой половине штрафной, исполнил мягкий навес на Жоту – его замыкание Дубравка парировал, но Диогу тут же сыграл на добивании. 1:1!

Гости были рассержены, ведь в момент удара на газоне лежали Шелви и Шер, однако арбитру было всё равно. Наказать гранда за такой гол подопечные Эдди Хау могли на 23-й минуте, когда в результате грубой ошибки защитников Сен-Максимен влетел на ударную позицию в штрафной – впрочем, его удар вытащил Алиссон. Ньюкасл очень дорого заплатил за неудачное завершение в этом моменте, ведь уже на 25-й Мане перехватил пас обратно от Шелви, очутившись прямо перед Дубравкой. Выстрел Садьо был парирован, но Салах тут же добил. 2:1!

После этого Ливерпуль несколько сбавил обороты, однако команда Юргена Клоппа имела шанс закрыть игру до перерыва. Случай упустил Салах, который вышел лицом к лицу с Дубракой и пробил с правой в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой. В итоге отдыхать футболисты отправились при скользком преимуществе мерсисайдцев.

Во втором тайме игра ощутимо потеряла в динамике, а именно Ливерпуль сильно убавил в остроте. Правда, и у Ньюкасла долго ничего не получалось в атаке. Как следствие, к 70-й минуте болельщики увидели несколько перспективных проходов и кроссов, а также несколько дальних ударов с невысоким xG. На 71 же "сороки" чуть не сравняли счёт усилиями Шелви, которому удался шикарный выстрел со стандарта – мяч прошёл рядом с левой девяткой.

В отчаянии Юрген Клопп даже снял с игры Салаха и Окслейда-Чемберлейна, выпустив Кейта и Фирмино. Замены возымели действие. В эндшпиле встречи Ливерпуль серьёзно прибавил в позиционном наступлении, создав несколько серьёзных моментов. Так, на 82-й минуте Мане вырвался один на один с Дубравкой – в последний момент нормально пробить ему помешал Манкильо. На 83-й же Жота воспользовался удачным отскоком, нанеся мощный удар из центра штрафной, однако и здесь Дубравка выручил Ньюкасл.

Впрочем, на 87-й спасти не мог и Мартин. Александер-Арнольд принял передачу с левого фланга от Фирмино и со средней дистанции запустил настоящую ракету – Дубравка исполнил головокружительный прыжок, но за мячом не успел. Сфера влетела в левую девятку, установив окончательный счёт встречи. 3:1!

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