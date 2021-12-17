Ньюкасл в рамках 17-го тура АПЛ потерпел поражение от Ливерпуля. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Сороки" открыли счет уже на седьмой минуте, но мерсисайдцы отыгрались и вышли вперед еще до перерыва. Мохамед Салах снова забил и повторил рекорд Джейми Варди. Теперь в истории АПЛ есть два игрока, которые забивали или ассистировали в течение 15 матчей подряд.

Ливерпуль в непростом матче победил Ньюкасл

В конце матча Александер-Арнольд шедевральным ударом установил окончательный счет (3:1). Благодаря победе Ливерпуль не пустил Манчестер Сити в отрыв на вершине АПЛ, отставая только на одно очко. Ньюкасл остался на дне таблицы.