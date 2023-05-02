Руководитель Ливерпуля Юрген Клопп вынужден "разгребать" последствия своих эмоций в матче против Тоттенхэма (4:3).

Футбольная ассоциация предъявила немецкому специалисту обвинение в "ненадлежащем поведении".

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В компенсированное время Ливерпуль успел пропустить от Тоттенхэма, но, в конце концов, вырвал драматичную победу 4:3. Клопп в течение значительной части матча ссорился с арбитрами, а решающий гол побежал праздновать перед носом резервного. 55-летний наставник "красных" до пятницы (5 мая) должен объяснить причины такой агрессии. Возможные наказания – штраф или дисквалификация.

Напомним, Ливерпуль идет пятым в таблице АПЛ и мечтает чудом попасть в зону ЛЧ, до которой 7 очков.

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