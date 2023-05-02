"Вся эта ситуация не должна была произойти. Много эмоций, гнева было на тот момент – вот почему я так себя вел. Был незафиксированный фол на Салахе прямо перед моими глазами. Я должен был просто быть счастлив, когда мы забили, но, к сожалению, я был злой.

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Ко мне подошел Пол Тирни, я ничуть не ждал красную карточку, и он сказал: "Для меня это красная карточка, но из-за резервного судьи – желтая". Я знаю, что Пол Тирни не делает этого намеренно. Но у нас есть такая история – с решениями не в пользу Ливерпуля. Когда я получил красную карту в матче против Манчестер Сити, Салаха сбили на том же месте.

Я действительно сожалею, что создал множество заголовков. Я не подозреваю, что сейчас происходит. Мы ничего не слышали. Пожалуй, я должен ждать наказания", – цитирует наставника мерсисайдцев BBC.

Напомним, что за спор с главным арбитром, обслуживавшим матч с Тоттенхэмом, Полом Тирни, Клоппу грозит дисквалификация.

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