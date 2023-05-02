Керманич Ліверпуля Юрген Клопп змушений "розгрібати" наслідки своїх емоцій у матчі проти Тоттенхема (4:3).

Футбольна асоціація висунула німецькому фахівцю звинувачення у "неналежгій поведінці".

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У компенсований час Ліверпуль встиг пропустити від Тоттенхема, але зрештою вирвав драматичну перемогу 4:3. Клопп упродовж значної частини матчу сварився з арбітрами, а вирішальний гол побіг святкувати перед носом резервного. 55-річний наставник "червоних" до п'ятниці (5 травня) повинен пояснити причини такої агресії. Можливі покарання – штраф або дискваліфікація.

Нагадаємо, Ліверпуль йде п'ятим у таблиці АПЛ і мріє дивом потрапити в зону ЛЧ, до якої 7 очок.

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