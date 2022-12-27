"Да, у нас вернулись ребята, которые переболели или отбыли изоляцию. Это Фабиньо, Джонс, Тьяго и ван Дейк. Тьяго был последним, он вернулся вчера и уже провел одну тренировку.

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На изоляции у нас остается один молодой игрок и два сотрудника. Это действительно сложно, каждое утро вы прибываете на базу и начинаете играть в лотерею. Вы надеетесь, что все хорошо, а потом еще один новый случай… Вот такая ситуация, но в остальном у нас все хорошо", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Добавим, что завтра "красные" поедут в гости к Лестеру, начало встречи в 22:00.

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