"Так, у нас повернулися хлопці, які перехворіли або відбули ізоляцію. Це Фабінью, Джонс, Тьяго та ван Дейк. Тьяго був останнім, він повернувся вчора і вже провів одне тренування.

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На ізоляції у нас залишається один молодий гравець і двоє працівників. Це дійсно складно, щоранку ви прибуваєте на базу і починаєте грати у лотерею. Ви сподіваєтесь, що все гаразд, а потім ще один новий випадок… Ось така ситуація, але в іншому у нас все гаразд", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Додамо, що завтра "червоні" поїдуть в гості до Лестера, початок зустрічі о 22:00.

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