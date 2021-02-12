"Ошибки Алиссона? Конечно, мы немного поговорили. Он был не рад, что произошло, но в такие моменты очень важно понимать, что вратари в течении своей долгой карьеры совершают ошибки.

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Для вратаря такого уровня, Алиссон достаточно редко допускает подобные ошибки. Затем он ошибся дважды в одной игре. Вратари пропускают и раньше всех в мире понимают: "Я должен был отражать мяч". Им всегда приходится справляться с этим.

Прошло несколько дней после игры с Сити, и не было вовсе никакой реальной критики со стороны игроков, потому что все знают, насколько Алиссон хорош. Он очень спокойный человек. Приближается новый матч, и это хорошо, потому что он снова сможет сыграть на своем привычном уровне, и все будет в порядке", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, Алиссон допустил две результативные ошибки в матче против Манчестер Сити, что привело к погрому мерсисайдцев со счетом 1:4.

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