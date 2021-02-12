Ливерпуль – наибольший регресс АПЛ 2020/21, Вест Хэм с Ярмоленко совершили впечатляющий рывок
Результаты в АПЛ в этом сезоне существенно отличаются от прошлогодних, а возглавил этот рейтинг действующий чемпион.
По состоянию на 23-й тур, Ливерпуль набрал всего 40 очков, что на целых 27 меньше, чем за тот же период прошлого сезона.
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Рядом с мерсисайдцами расположился Шеффилд Юнайтед, который только в последнее время начал набирать очки – разница в -22 пункта превратила "клинков" из борцов за еврокубки в главного аутсайдера первенства.
А вот наибольшего прогресса достиг Вест Хэм – команда Ярмоленко набрала на 16 зачетных баллов больше, чем в кампании 2019/20. Существенно улучшили свои выступления Астон Вилла, Эвертон и Манчестер Юнайтед – на 14, 12 и 11 очков соответственно.
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