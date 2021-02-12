Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп став на захист голкіпера команди Аліссона після провалу в матчі 23-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

"Помилки Аліссона? Звичайно, ми трохи поговорили. Він був не радий, що це сталося, але в такі моменти дуже важливо розуміти, що воротарі протягом своєї довгої кар'єри здійснюють помилки.

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Для воротаря такого рівня, Аліссон досить рідко припускається подібних помилок. Потім він помилився двічі в одній грі. Воротарі пропускають і раніше за всіх у світі розуміють: "Я повинен був відбивати м'яч". Їм завжди доводиться справлятися з цим.

Минуло кілька днів після гри з Сіті, і не було жодної реальної критики з боку гравців, тому що всі знають, наскільки Аліссон якісний. Він дуже спокійна людина. Наближається новий матч, і це добре, тому що він знову зможе зіграти на своєму звичному рівні, і все буде в порядку", – наводить слова Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, Аліссон допустив дві результативні помилки у матчі проти Манчестер Сіті, що призвело до погрому мерсисайдців із рахунком 1:4.

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