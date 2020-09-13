"Какая игра, какой соперник, какое выступление от обеих команд. Настоящий спектакль, мне понравилось. Достаточно редко вы видите столько голов в одной игре. Мы оставили пространство для совершенствования в защите, но это необычно для первой игры. Наши игроки выступали несколько дней назад за свои страны, поэтому это возможно.

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Соперник заставил нас ошибаться, мы можем действовать лучше, мы будем действовать лучше, но я очень люблю игру против хорошо организованной, такой страстной команды, как Лидс. Мы использовали свои умения, чтобы создавать им проблемы, мы могли бы забить больше, и в конце концов мы реализовали свои преимущества, мне понравилось.

Это не похоже на езду на велосипеде, вы можете что-то забыть в межсезонье, и нужно время, чтобы собраться снова. Я действительно доволен этой игрой. У Лидса будет хороший сезон, если они смогут сохранить такую ​​интенсивность Если они сделали это в чемпионате с большим количеством игр, то почему бы нет?", – цитирует Клоппа ВВС.

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