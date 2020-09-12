Арсенал на выезде опозорил Фулхэм в рамках первого тура АПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпионат Англии 2020/21, первый тур

Фулхэм – Арсенал – 0:3

Голы: Ляказетт, 8, Габриел, 49, Обамеянг, 57

Кристал Пелас – Саутгемптон – начало в 17:00

Ливерпуль – Лидс – начало в 19:30

Арсенал в первом туре сезона встречался с новичком АПЛ Фулхэмом. "Канонирам" удалось открыть счет уже на 8-й минуте матча. После путаницы в штрафной, мяч на добивании подхватил Ляказетт, который пробил практически в пустые ворота. "Дачники" пытались создавать хоть какие-то моменты, но к концу первого тайма смогли нанести лишь один удар в створ ворот.

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Сразу после перерыва "канониры" закрепили преимущество – это Габриэл головой замкнул навес с углового от Виллиана. А на 57-й, тот же Виллиан записал в свой актив вторую результативную передачу. Он отдал длинную навесную на левый фланг точно на Обамеянга, который ворвался в штрафную и хладнокровным ударом в правую девятку поставил в матче точку. Хозяева же, как и в первой половине встречи, нанесли лишь один удар в створ ворот за весь тайм.

Напомним, что для Виллиана этот матч был дебютным в составе "канониров". Бразилец сразу завоевал место в стартовом составе и отметился двумя ассистами.

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