"Яка гра, який суперник, який виступ від обох команд. Справжній спектакль, мені сподобалось. Досить рідко ви бачите стільки голів у одній грі. Ми залишили простір для вдосконалення у захисті, але це незвично для першої гри. Наші гравці виступили кілька днів тому за свої країни, тому це можливо.

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Суперник змусив нас помилятися, ми можемо діяти краще, ми будемо діяти краще, але я дуже люблю гру проти добре організованої, такої пристрасної команди, як Лідс. Ми використовували свої вміння, щоб створювати їм проблеми, ми могли б забити більше, і зрештою ми реалізували свої переваги, що мені сподобалось.

Це не схоже на їзду на велосипеді, ви можете щось забути в міжсезонні, і потрібен час, щоб зібратися знову. Я справді задоволений цією грою. У Лідса буде хороший сезон, якщо вони зможуть зберегти таку інтенсивність Якщо вони зробили це в чемпіонаті з більшою кількістю ігор, то чому б ні?" – цитує Клоппа ВВС.

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