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Клопп – о матче с Вест Хэмом: Похоже, мы забили из офсайда

08:50 145 Читати українською
Клопп – о матче с Вест Хэмом: Похоже, мы забили из офсайда
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче с Вест Хэмом.

"Это был тяжелый матч, в котором важную роль играли стандарты. Мы знали о наработанных комбинациях, но у нас в команде было три других игрока, когда мы это тренировали.

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Похоже, мы забили из офсайда. Возможно, рефери знал об этом после перерыва. Это одно очко, но это справедливый результат. Наибольшие проблемы у Ливерпуля были при стандартах.

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У нас были взлеты и падения, но мы поднимались. Сейчас мы взяли одно очко, но нужно продолжать. Хотя мы и допускали ошибки в нескольких эпизодах", – цитирует Клоппа BBC.

Англия25 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Ливерпуль: Понедельник 04 февраля 2019

Вест Хэм
Матч окончен
1 : 1
Ливерпуль
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Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Вест Хэм - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль
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