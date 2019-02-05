toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕСТ ХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ

Клопп – про матч з Вест Хемом: Схоже, ми забили з офсайду

08:50 271 Читать на русском
Клопп – про матч з Вест Хемом: Схоже, ми забили з офсайду
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічию у матчі з Вест Хемом.

"Це був важкий матч, в якому важливу роль відігравали стандарти. Ми знали про напрацьовані комбінації, але у нас в команді було три інших гравці, коли ми це тренували.

Ліверпуль зіграв внічию з Вест Хемом: стандарти – панацея від Клоппа, криза атаки мерсисайдців та жахливий арбітраж

Схоже, ми забили з офсайду. Можливо, рефері знав про це після перерви. Це одне очко, але це справедливий результат. Найбільші проблеми у Ліверпуля були при стандартах.

Вест Хем – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У нас були злети і падіння, але ми піднімалися. Зараз ми взяли одне очко, але потрібно продовжувати. Хоча ми і допускали помилки в декількох епізодах", – цитує Клоппа BBC.

Англія25 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Ліверпуль: Понеділок 04 лютого 2019

Вест Хем
Матч завершено
1 : 1
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Вест Хем - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
13
хв
Гамбург
19:30
Нюрнберг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук