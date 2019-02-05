Клопп – про матч з Вест Хемом: Схоже, ми забили з офсайду

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічию у матчі з Вест Хемом.

"Це був важкий матч, в якому важливу роль відігравали стандарти. Ми знали про напрацьовані комбінації, але у нас в команді було три інших гравці, коли ми це тренували.

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Схоже, ми забили з офсайду. Можливо, рефері знав про це після перерви. Це одне очко, але це справедливий результат. Найбільші проблеми у Ліверпуля були при стандартах.

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У нас були злети і падіння, але ми піднімалися. Зараз ми взяли одне очко, але потрібно продовжувати. Хоча ми і допускали помилки в декількох епізодах", – цитує Клоппа BBC.