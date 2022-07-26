Опытный аргентинец сдал положительную допинг-пробу. В его анализах был обнаружен нандролон, который находится в перечне запрещенных веществ, сообщает Goal Italia.

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По информации источника, антидопинговые офицеры посетили Аталанту с неплановой проверкой, которая стала роковой для Хосе Паломино. 32-летний защитник был немедленно отстранен. Ему грозит длительная дисквалификация.

Добавим, что аргентинец перебрался в Аталанту в 2017 году. С тех пор Паломино стал одним из лидеров команды Джан Пьеро Гасперини. Всего в активе футболиста 202 матча (8 голов и 5 ассистов) в составе бергамасков.

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