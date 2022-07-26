Досвідчений аргентинець здав позитивну допінг-пробу. В його аналізах виявили нандролон, який перебуває в переліку заборонених речовин, повідомляє Goal Italia.

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За інформацією джерела, антидопінгові офіцери навідалися в Аталанту з неплановою перевіркою, яка стала фатальною для Хосе Паломіно. 32-річного захисника негайно відсторонили. Йому загрожує тривала дискваліфікація.

Додамо, що аргентинець перебрався в Аталанту в 2017 році. Відтоді Паломіно став одним із лідерів команди Джан П'єро Гасперіні. Загалом в активі футболіста 202 матчі (8 голів та 5 асистів) в складі бергамасків.

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