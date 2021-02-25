Климовский уволен с поста главного тренера Олимпика, – СМИ
Состоялась первая весенняя тренерская отставка в украинской Премьер-лиге.
Олимпик остался без главного тренера, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.
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Президент донецкого клуба Владислав Гельзин прекратил сотрудничество с руководителем команды Игорем Климовским. Главной причиной такого решения стал неудовлетворительный старт команды во втором круге УПЛ – после зимней паузы Олимпик уступил Динамо (1:3) и СК Днепр-1 (0:2).
Главным претендентом на замену Климовскому называют экс-тренера сборной Украины Юрия Калитвинцева.
Напомним, Олимпик после 15-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ восьмую строчку, набрав 17 очков.
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