"СК Днепр-1 преподнес нам большие проблемы в игре при стандартах. Попали в штангу и перекладину. Мы, вроде бы, контролировали игру, старались держать, создавали моменты. В первом тайме играли неплохо.

Олимпик – СК Днепр-1 – 0:2 – видео голов и обзор матча

Вышли на второй тайм – не узнал свою команду. Ничего не получалось, будем разбираться, будем смотреть видео. Надо что-то делать, потому что второй тайм очень огорчил меня", – отметил Климовский в программе Тур Online.

Отметим, что Олимпик проиграл СК Днепр-1 (0:2) и остался в середине турнирной таблицы.

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