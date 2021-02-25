Климовський звільнений з посади головного тренера Олімпіка, – ЗМІ
Відбулась перша весняна тренерська відставка в українській Прем'єр-лізі.
Олімпік залишився без головного тренера, повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.
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Президент донецького клубу Владислав Гельзін припинив співпрацю з керманичем команди Ігорем Климовським. Головною причиною такого рішення став незадовільний старт команди у другому колі УПЛ – після зимової паузи Олімпік поступився Динамо (1:3) та СК Дніпро-1 (0:2).
Головним претендентом на заміну Климовському називають екс-тренера збірної України Юрія Калітвінцева.
Нагадаємо, Олімпік після 15-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ восьму сходинку, набравши 17 очок.
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