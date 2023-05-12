Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин и спортивный директор клуба Дарио Срна имели аудиенцию с мэром Киева Виталием Кличко.

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"Мне было очень приятно встретиться сегодня с Виталием Кличко – отличным спортсменом и невероятным чемпионом. Как мэр Киева он выполнял огромную работу по обороне города и помогал Украине бороться с российской армией", – написал Срна в Instagram.

Из рук представителей "горняков" Кличко получил подарок – футболку Шахтера. Интересно, что сам политик открыто говорит, что давно болеет за главных врагов дончан – киевское Динамо.

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