Руководство УАФ во время встречи с Виталием Кличко / Фото из соцсетей

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с президентом УАФ Андреем Павелко и первыми вице-президентами организации – Алексеем Михайличенко и Вадимом Костюченко.

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"Украинская ассоциация футбола создала координационный центр по гуманитарным вопросам вместе с ФИФА и УЕФА. И сегодня мы обсудили потребности Киева, которые ассоциация, принимающая гуманитарные грузы из Европы, учтет во время помощь столице. Грузы, по словам Андрея Павелко, идут от национальных футбольных ассоциаций, федераций и футбольных клубов Европы и мира

Также УАФ предложила помощь в отправлении детей, которых сегодня эвакуируют в Киев из других городов, в спортивные лагеря на западную Украину и лагеря европейских клубов и национальных федераций в других странах", – написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, после начала войны главный офис УАФ переехал в Закарпатскую область.

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