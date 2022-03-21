Керівництво УАФ під час зустрічі з Віталієм Кличком / Фото з соцмереж

Міський голова Києва Віталій Кличко провів зустріч з президентом УАФ Андрієм Павелком та першими віце-президентами організації – Олексієм Михайличенком та Вадимом Костюченком.

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"Українська асоціація футболу створила координаційний центр із гуманітарних питань разом з ФІФА та УЄФА. І сьогодні ми обговорили потреби Києва, які асоціація, що приймає гуманітарні вантажі з Європи, врахує у допомозі столиці. Вантажі, за словами Андрія Павелка, йдуть від національних футбольних асоціацій, федерацій та футбольних клубів Європи та світу.

Також УАФ запропонувала допомогу у відправленні дітей, яких сьогодні евакуйовують до Києва з інших міст, у спортивні табори на західну Україну та табори європейських клубів і національних федерацій у інших країнах", – написав Кличко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, після початку війни головний офіс УАФ переїхав у Закарпатську область.

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