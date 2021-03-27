Форвард Динамо Клейтон отметил свое выступление в товарищеской встрече против бухарестского Динамо.

"Динамо Киев – Динамо Бухарест – 3:0. Для меня было большой честью принять участие в этом матче и помочь прекрасной команде Динамо. Слава Богу, я смог забить и помог нам победить", – написал Клейтон в своем Instagram, добавив видео своего гола и некоторых моментов из игры.

Динамо Киев – Динамо Бухарест – 3:0 – видео голов и обзор матча

К слову, киевское Динамо разгромило Динамо Бухарест (3:0) в товарищеском матче, который был организован для финансовой помощи румынскому клубу.

Отметим, что Клейтон еще ни разу не выходил в составе Динамо в официальных матчах, однако забивал за команду на зимних сборах.

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