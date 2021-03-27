Румыны захватили инициативу, однако первые острые атаки были именно у киевлян. На 21 минуте подопечные Луческу вышли вперед – Гармаш выскочил с вратарем один на один, обыграл его и выкатил Клейтону на пустые ворота. До перерыва Леднев удвоил преимущество – голкипер бухарестского клуба не справился с ударом из пределов штрафной.

Динамо Киев уверенно обыграло Динамо Бухарест: голы Леднева и Клейтона, Луческу верит в молодежь, которая вершит разгром

Во второй половине Андриевский остро пробивал в девятку, но вратарь совершил классный сейв. Румыны также пытались создавать моменты у ворот Бойко, однако забить им не удалось. Точку во встрече поставил Даниил Хондак, замкнув подачу с углового.