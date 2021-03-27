Товарищеский матч

Динамо Киев – Динамо Бухарест – 3:0

Голы: Клейтон, 22, Леднев, 41, Хондак, 90

Стартовый состав Динамо Киев: Бойко, Сидклей, Шепелев, Кендзера, Тымчик, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Де Пена, Леднев, Клейтон.

Стартовый состав Динамо Бухарест: Митрович, Эманн, Бежан, Григоре, Крецу, Рауце, Сореску, Стан, Молдовяну, Блейджа, Фаббрини,

Если вы вдруг пропустили, то напомним, что отчетный матч прошел в рамках помощи румынскому клубу. Бухарестское Динамо переживает сложные финансовые времена, а на этот поединок продавались электронные билеты. Более того, все расходы по организации матча на себя взяла киевская сторона. Таким образом Мирча Луческу имел возможность встретиться со своей бывшей командой и дать игровую практику игрокам, не поехавшим в национальные сборные. Стартовый состав украинцев выглядел вполне боевым – с таким в УПЛ можно спокойно бороться за прямую путевку в Лигу Европы.

На первых минутах острее были гости. Нельзя сказать, что они владели огромным преимуществом. Речь идет больше об индивидуальных ошибках, которые допускала экспериментальная линия защиты киевлян. До по-настоящему голевых моментов у ворот Бойко так и не дошло. Чего не скажешь о противоположной стороне поля. На 11-й минуте хорошую возможность упустил Леднев, не поймал мяч на ногу как следует после скидки от Тымчика.

Ближе к середине тайма украинское Динамо полностью забрало инициативу. Киевляне атаковали много и разнообразно – флангами и через центр, короткими передачами и навесами. В таких случаях говорят, что гол – лишь вопрос времени. Так и произошло. Хозяева разыграли аут у центральной линии. Клейтон сыграл на Де Пену и побежал в штрафную соперника, пока партнеры проходили оборону передачами. В конце концов, мяч достался Гармашу, который прострелил вдоль ворот, а дальней штанге уже караулил Клейтон – 1:0.

Румыны не смогли отреагировать на пропущенный мяч. Точнее киевляне не дали. Команда Мирчи Луческу закрепилась на чужой половине и стремились забить во второй раз. Самыми активными были фланговые защитники – Сидклей и Тымчик – и пара в середине поля – Гармаш и Буяльский. Очень старался Леднев, но в его действиях было много суеты. Правда, это не помешало свой мяч таки забить. Опять сбрасывал Тымчик, Богдан мощно выстрелил по центру, а голкипер завалился в угол – 2:0. На этом команды и ушли в раздевалки.

После перерыва Мирча Луческу ожидаемо сделал несколько замен. Ванат вышел вместо Гармаша, Викентий Волошин – Буяльского, Назарий Волошин – Де Пены. Это не нарушило позиции киевлян, которые продолжали давить на ворота соперников. Однако румыны начали внимательнее действовать вблизи собственных ворот, агрессивнее идти в отбор, страховать друг друга. В атаке громко о себе заявить гости смогли после часа сыгранного времени. Это Михай мощно пробил из-за пределов штрафной – рядом со штангой.

Киевляне, хоть и стали меньше создавать моментов, дальше держали ситуацию под контролем. О зонах активных действий красноречиво говорит статистика угловых. На 65-ю минуту хозяева имели преимущество по этому показателю 6:1. Именно с этого стандартного положения пришел самый эффектный момент в матче. После подачи Андриевский бил в касание из зоны полукруга – Митрович в эффектном прыжке вытащил мяч из-под перекладины. Чуть позже перспективную атаку разогнали братья Волошины, но уже в чужой штрафной было много суеты, и момент для удара был упущен.

В последние 10 минут игра стала ровной. Дело не в том, что гости решили устроить штурм. Просто Мирча Луческу выпустил еще больше молодежи. Ни один игрок киевского Динамо не провёл на поле весь матч. Больше всех практики получили Андриевский, который играл центрбека, и Шепелев. Однако даже на фоне украинской молодежи Бухарест не смог продемонстрировать чего-то по-настоящему опасного. Более того, счет даже стал разгромным. После удара Назара Волошина Митрович спас, переведя на угловой. А после подачи Даниил Хондак замкнул головой, установив окончательный счет – 3:0.