З червня по липень 2023 року Усман Дембеле може залишити Барселону за 50 мільйонів євро.

Marca розкрила деталі нового контракту Усмана Дембеле із Барселоною. Джерело стверджує, що після продовження гравцем контракту до червня 2024 сума відступних за нього знизилася з 400 мільйонів євро до 100 мільйонів євро.

Барселона може заробити 22 мільйони на рівному місці – літнього новачка хочуть забрати відразу 2 клуби АПЛ

Також повідомляється, що Дембеле може залишити Барселону за 50 мільйонів євро, але тільки в певний період часу – з червня по липень 2023 року.

Нагадаємо, що Дембеле підписав із Барселоною новий контракт 14 липня 2022 року. Угода розрахована на два роки.

Цього сезону Дембеле є четвертим гравцем за частотою використання головним тренером команди Хаві. Частіше наставник каталонців використовує лише тер Штегена, Лєвандовскі та Педрі.

Барселона перемогла Осасуну – Лєвандовскі отримав першу за 9 років червону, Піке завершив кар'єру скандальним вилученням