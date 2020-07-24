toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Классный гол и эпический конфуз Де Лигта в видеообзоре матча Удинезе – Ювентус

00:30 - Читати українською
Классный гол и эпический конфуз Де Лигта в видеообзоре матча Удинезе – Ювентус
Удинезе – Ювентус – 2:1 / Твиттер ФК Ювентус

В поединке 35-го тура Серии А Ювентус на выезде неожиданно уступил Удинезе. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

52’ Илья Несторовски
90+2’ Секо Фофана
 
Маттейс Де Лигт 42’
42’ Маттейс Де Лигт
52’ Илья Несторовски
90+2’ Секо Фофана

"Старая Синьора" в случае успеха могла досрочно стать чемпионом Италии. В конце первого тайма Маттейс Де Лигт приблизил свою команду к триумфу, эффектным ударом открыв счет в матче.

Почеттино согласился возглавить Ювентус несмотря на желание Роналду, – СМИ

Однако, после перерыва "бьянконери", усилиями Ильи Несторовськи, восстановили статус-кво, а уже в добавленное время вырвали победу у Роналду и Ко: Секо Фофана эффектно переиграв Де Лигта один-в-один, пробив в дальний угол ворот.

Поражение туринцев сохранило теоретическую интригу в чемпионате и оставило Ювентус с 80-ю очками на вершине турнирной таблицы, Удинезе набрал 39 пунктов и поднялся на 15 строчку.

Вместо чемпионства – поражение: Ювентус проиграл Удінезе, Де Лигт забил и опозорился

blog_ava
"Наденьте мне на глаза шапку" и "элегантное самоубийство": как Украина реагирует на назначение Луческу в Динамо
23 июля
11802
Теги
Удинезе Удинезе Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Секо Секо Фофана Илья Илья Несторовски Маттейс Маттейс Де Лигт Удинезе - Ювентус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
48
мин
Агробизнес
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук