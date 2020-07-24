Классный гол и эпический конфуз Де Лигта в видеообзоре матча Удинезе – Ювентус

В поединке 35-го тура Серии А Ювентус на выезде неожиданно уступил Удинезе. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Старая Синьора" в случае успеха могла досрочно стать чемпионом Италии. В конце первого тайма Маттейс Де Лигт приблизил свою команду к триумфу, эффектным ударом открыв счет в матче.

Почеттино согласился возглавить Ювентус несмотря на желание Роналду, – СМИ

Однако, после перерыва "бьянконери", усилиями Ильи Несторовськи, восстановили статус-кво, а уже в добавленное время вырвали победу у Роналду и Ко: Секо Фофана эффектно переиграв Де Лигта один-в-один, пробив в дальний угол ворот.

Поражение туринцев сохранило теоретическую интригу в чемпионате и оставило Ювентус с 80-ю очками на вершине турнирной таблицы, Удинезе набрал 39 пунктов и поднялся на 15 строчку.

Вместо чемпионства – поражение: Ювентус проиграл Удінезе, Де Лигт забил и опозорился