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Почеттино согласился возглавить Ювентус несмотря на желание Роналду, – СМИ

21 июля 17:11 - Читати українською
Почеттино согласился возглавить Ювентус несмотря на желание Роналду, – СМИ
Маурисио Почеттино / Reuters

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино дал согласие стать наставником Ювентуса.

Аргентинский специалист провел переговоры с боссами Ювентуса, сообщает Daily Mail со ссылкой на La Stampa.

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По данным источника, руководство туринцев недовольно спадом в игре Ювентуса под руководством Сарри. Сам Почеттино уже выразил готовность возглавить туринцев, однако могут возникнуть проблемы из-за Роналду – отмечалось, что Криштиану не желает работать с аргентинским специалистом.

Напомним, Почеттино остался без работы с осени 2019 года, а высшим его достижением стал финал Лиги чемпионов с Тоттенхэмом.

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Теги
Италия Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Маурисио Маурисио Почеттино
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