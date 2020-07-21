Почеттино согласился возглавить Ювентус несмотря на желание Роналду, – СМИ

Аргентинский специалист провел переговоры с боссами Ювентуса, сообщает Daily Mail со ссылкой на La Stampa.

Ювентус определился с главным тренером на следующий сезон – заявление директора туринцев

По данным источника, руководство туринцев недовольно спадом в игре Ювентуса под руководством Сарри. Сам Почеттино уже выразил готовность возглавить туринцев, однако могут возникнуть проблемы из-за Роналду – отмечалось, что Криштиану не желает работать с аргентинским специалистом.

Напомним, Почеттино остался без работы с осени 2019 года, а высшим его достижением стал финал Лиги чемпионов с Тоттенхэмом.

Ювентус рискует потерять Роналду из-за нового тренера – Сарри висит на волоске, а легенда туринцев может стать палачом