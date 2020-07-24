Класний гол та епічний конфуз Де Лігта у відеоогляді матчу Удінезе – Ювентус

"Стара Синьйора" у разі успіху могла достроково стати чемпіоном Італії. Наприкінці першого тайму Маттейс Де Лігт наблизив свою команду до тріумфу, ефектним ударом відкривши рахунок у матчі.
Почеттіно погодився очолити Ювентус попри бажання Роналду, – ЗМІ
Однак, по перерві "б'янконері", зусиллями Іллі Несторовські, відновили статус-кво, а вже у доданий час вирвали перемогу у Роналду І Ко: Секо Фофана ефектно перегравши Де Лігта один-в-один, поцілив у дальній кут воріт.
Поразка туринців зберегла теоретичну інтригу в чемпіонаті і залишила Ювентус з 80-ма очками на вершині турнірної таблиці, натомість Удінезе набрав 39 пунктів і піднявся на 15 сходинку.
Замість чемпіонства – поразка: Ювентус програв Удінезе, Де Лігт забив і зганьбився