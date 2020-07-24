toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Класний гол та епічний конфуз Де Лігта у відеоогляді матчу Удінезе – Ювентус

00:30 - Читать на русском
Класний гол та епічний конфуз Де Лігта у відеоогляді матчу Удінезе – Ювентус
Удінезе – Ювентус – 2:1 / Твіттер ФК Ювентус

У поєдинку 35-го туру Серії А Ювентус на виїзді несподівано поступився Удінезе. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

52’ Ілля Несторовські
90+2’ Секо Фофана
 
Маттейс Де Лігт 42’
42’ Маттейс Де Лігт
52’ Ілля Несторовські
90+2’ Секо Фофана

"Стара Синьйора" у разі успіху могла достроково стати чемпіоном Італії. Наприкінці першого тайму Маттейс Де Лігт наблизив свою команду до тріумфу, ефектним ударом відкривши рахунок у матчі.

Почеттіно погодився очолити Ювентус попри бажання Роналду, – ЗМІ

Однак, по перерві "б'янконері", зусиллями Іллі Несторовські, відновили статус-кво, а вже у доданий час вирвали перемогу у Роналду І Ко: Секо Фофана ефектно перегравши Де Лігта один-в-один, поцілив у дальній кут воріт.

Поразка туринців зберегла теоретичну інтригу в чемпіонаті і залишила Ювентус з 80-ма очками на вершині турнірної таблиці, натомість Удінезе набрав 39 пунктів і піднявся на 15 сходинку.

Замість чемпіонства – поразка: Ювентус програв Удінезе, Де Лігт забив і зганьбився

blog_ava
Луческу прокоментував призначення в Динамо
23 липня
28974
Теги
Удінезе Удінезе Ювентус Ювентус Італія Відеоновини Секо Секо Фофана Ілля Ілля Несторовські Маттейс Маттейс Де Лігт Удінезе - Ювентус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
59
хв
Агробізнес
18:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук