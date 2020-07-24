Класний гол та епічний конфуз Де Лігта у відеоогляді матчу Удінезе – Ювентус

У поєдинку 35-го туру Серії А Ювентус на виїзді несподівано поступився Удінезе. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Стара Синьйора" у разі успіху могла достроково стати чемпіоном Італії. Наприкінці першого тайму Маттейс Де Лігт наблизив свою команду до тріумфу, ефектним ударом відкривши рахунок у матчі.

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Однак, по перерві "б'янконері", зусиллями Іллі Несторовські, відновили статус-кво, а вже у доданий час вирвали перемогу у Роналду І Ко: Секо Фофана ефектно перегравши Де Лігта один-в-один, поцілив у дальній кут воріт.

Поразка туринців зберегла теоретичну інтригу в чемпіонаті і залишила Ювентус з 80-ма очками на вершині турнірної таблиці, натомість Удінезе набрав 39 пунктів і піднявся на 15 сходинку.

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