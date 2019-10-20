Кёльн разгромил Падерборн и покинул зону вылета Бундеслиги

Матч 8-го тура чемпионата Германии завершился сокрушительным поражением Падерборна в Кёльне.

Первый тайм большим количеством моментов не порадовал, но скучать болельщикам не пришлось. Уже на 9-й минуте Кёльн открыл счёт усилиями Теродде, который воспользовался отскоком после выстрела Скири и метров с восьми попал в левый нижний угол – 1:0! На 16-й Симон мог и дубль оформить, однако мяч с его удара головой прошёл над перекладиной. Падерборну немного не повезло на 21-й минуте, когда Хольтман пробил в дальний угол в сантиметрах от каркаса ворот, но перед самым перерывом судьба отдала гостям долг – Теродде из пределов штрафной выстрелил в левую штангу.

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После перерыва Хольтман снова получил возможность сравнять счет, на 51-й минуте нанеся мощный удар с линии штрафной в правый нижний угол, однако Хорн в блестящем прыжке достал мяч. Кёльн же своими моментами не разбрасывался, уже на 59-й забив второй гол: Шиндлер прорвался по правому флангу и подал на дальнюю штангу, а Шауб замкнул ударом головой, прошив голкипера – 2:0!

На 67-й минуте Шиндлер к ассисту мог добавить ещё и гол, однако его дальний удар прошёл немного неточно. Падерборн же совсем расклеился, практически ничем не отвечая. В конце концов, на 85-й "козлы" устроили разгром: Борнаув получил передачу от Рисе на ход, ворвался в штрафную и пробил в правый нижний угол – 3:0. Этот гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Кёльн набрал семь очков и покинул зону вылета, расположившись на 15-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Падерборн с одним зачётным баллом в активе остался на последней строчке.

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