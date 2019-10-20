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Кёльн разгромил Падерборн и покинул зону вылета Бундеслиги

18:24 12 Читати українською
Кёльн разгромил Падерборн и покинул зону вылета Бундеслиги
Симон Теродде открыл счёт во встрече / официальный твиттер Бундеслиги

Матч 8-го тура чемпионата Германии завершился сокрушительным поражением Падерборна в Кёльне.

9’ Симон Терроде
59’ Луис Шауб
85’ Себастьян Борнаув
 
9’ Симон Терроде
59’ Луис Шауб
85’ Себастьян Борнаув

Первый тайм большим количеством моментов не порадовал, но скучать болельщикам не пришлось. Уже на 9-й минуте Кёльн открыл счёт усилиями Теродде, который воспользовался отскоком после выстрела Скири и метров с восьми попал в левый нижний угол – 1:0! На 16-й Симон мог и дубль оформить, однако мяч с его удара головой прошёл над перекладиной. Падерборну немного не повезло на 21-й минуте, когда Хольтман пробил в дальний угол в сантиметрах от каркаса ворот, но перед самым перерывом судьба отдала гостям долг – Теродде из пределов штрафной выстрелил в левую штангу.

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После перерыва Хольтман снова получил возможность сравнять счет, на 51-й минуте нанеся мощный удар с линии штрафной в правый нижний угол, однако Хорн в блестящем прыжке достал мяч. Кёльн же своими моментами не разбрасывался, уже на 59-й забив второй гол: Шиндлер прорвался по правому флангу и подал на дальнюю штангу, а Шауб замкнул ударом головой, прошив голкипера – 2:0!

На 67-й минуте Шиндлер к ассисту мог добавить ещё и гол, однако его дальний удар прошёл немного неточно. Падерборн же совсем расклеился, практически ничем не отвечая. В конце концов, на 85-й "козлы" устроили разгром: Борнаув получил передачу от Рисе на ход, ворвался в штрафную и пробил в правый нижний угол – 3:0. Этот гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Кёльн набрал семь очков и покинул зону вылета, расположившись на 15-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Падерборн с одним зачётным баллом в активе остался на последней строчке.

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