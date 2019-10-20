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Кельн розгромив Падерборн і покинув зону вильоту Бундесліги

18:24 21 Читать на русском
Кельн розгромив Падерборн і покинув зону вильоту Бундесліги
Сімон Теродде відкрив рахунок у зустрічі / офіційний твіттер Бундесліги

Останній матч 8-го туру чемпіонату Німеччини завершився нищівною поразкою Падерборна у Кельні.

9’ Сімон Теродде
59’ Луїс Шауб
85’ Себастьян Борнаув
 
9’ Сімон Теродде
59’ Луїс Шауб
85’ Себастьян Борнаув

Перший тайм великою кількістю моментів не порадував, але нудьгувати вболівальникам не довелося. Вже на 9-й хвилині Кельн відкрив рахунок зусиллями Теродде, який скористався відскоком після пострілу Скірі й метрів з восьми влучив у лівий нижній кут – 1:0! На 16-й Сімон міг і дубль оформити, однак м'яч з його удару головою пройшов над поперечиною. Падерборну трішки не пощастило на 21-й хвилині, коли Хольтман пробив у дальній кут у сантиметрах від каркасу воріт, але перед самою перервою доля віддала гостям борг – Теродде з меж штрафного вистрілив у ліву стійку.

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По перерві Хольтман знову отримав можливість зрівняти рахунок, на 51-й хвилині завдавши потужного удару з лінії штрафного в правий нижній кут, однак Хорн у блискучому стрибку дістав м'яч. Кельн же своїми моментами не розкидався, вже на 59-й забивши другий гол: Шиндлер прорвався правим флангом та подав на дальню стійку, а Шауб замкнув ударом головою, прошивши голкіпера – 2:0!

На 67-й хвилині Шиндлер до асисту міг додати ще й гол, однак його дальній удар пройшов трохи неточно. Падерборн же зовсім розклеївся, практично нічим і не відповідаючи. Зрештою, на 85-й "козли" влаштували розгром: Борнаув отримав передачу від Рісе на хід, увірвався у штрафний та пробив у правий нижній кут – 3:0. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Кельн набрав сім очок та покинув зону вильоту, розташувавшись на 15-й позиції в турнірній таблиці Бундесліги. Падерборн з одним заліковим балом у активі залишився на останній сходинці.

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Кельн Кельн Падерборн Падерборн Німеччина Кельн - Падерборн
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