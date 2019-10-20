Кельн розгромив Падерборн і покинув зону вильоту Бундесліги

Останній матч 8-го туру чемпіонату Німеччини завершився нищівною поразкою Падерборна у Кельні.

Перший тайм великою кількістю моментів не порадував, але нудьгувати вболівальникам не довелося. Вже на 9-й хвилині Кельн відкрив рахунок зусиллями Теродде, який скористався відскоком після пострілу Скірі й метрів з восьми влучив у лівий нижній кут – 1:0! На 16-й Сімон міг і дубль оформити, однак м'яч з його удару головою пройшов над поперечиною. Падерборну трішки не пощастило на 21-й хвилині, коли Хольтман пробив у дальній кут у сантиметрах від каркасу воріт, але перед самою перервою доля віддала гостям борг – Теродде з меж штрафного вистрілив у ліву стійку.

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По перерві Хольтман знову отримав можливість зрівняти рахунок, на 51-й хвилині завдавши потужного удару з лінії штрафного в правий нижній кут, однак Хорн у блискучому стрибку дістав м'яч. Кельн же своїми моментами не розкидався, вже на 59-й забивши другий гол: Шиндлер прорвався правим флангом та подав на дальню стійку, а Шауб замкнув ударом головою, прошивши голкіпера – 2:0!

На 67-й хвилині Шиндлер до асисту міг додати ще й гол, однак його дальній удар пройшов трохи неточно. Падерборн же зовсім розклеївся, практично нічим і не відповідаючи. Зрештою, на 85-й "козли" влаштували розгром: Борнаув отримав передачу від Рісе на хід, увірвався у штрафний та пробив у правий нижній кут – 3:0. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Кельн набрав сім очок та покинув зону вильоту, розташувавшись на 15-й позиції в турнірній таблиці Бундесліги. Падерборн з одним заліковим балом у активі залишився на останній сходинці.

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