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Кэрролл официально вернулся в Ньюкасл

20:53 46 Читати українською
Кэрролл официально вернулся в Ньюкасл
Энди Кэрролл и Стив Брюс / ФК Ньюкасл

Ньюкасл объявил о возвращении Энди Кэрролла, который перебрался в команду Стива Брюса на правах свободного агента.

Энди Кэрролл вновь будет выступать за Ньюкасл. Габаритный нападающий подписал контракт на один год, сообщает официальный сайт "сорок".

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Напомним, ранее 30-летний Кэрролл на правах свободного агента покинул Вест Хэм, цвета которого защищал с 2013 года. Перед тем форвард выступал за Ливерпуль, в который перешел именно из Ньюкасла в январе 2011-го.

К слову, Ньюкасл финишировал на 13-й позиции в АПЛ 2018/19. По окончании сезона команду покинул Рафаэль Бенитес, которого сменил Стив Брюс.

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