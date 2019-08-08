Керрол офіційно повернувся у Ньюкасл

Ньюкасл оголосив про повернення Енді Керрола, який перебрався в команду Стіва Брюса на правах вільного агента.

Енді Керрол знову виступатиме за Ньюкасл. Габаритний нападник підписав контракт на один рік, повідомляє офіційний сайт "сорок".

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Нагадаємо, раніше 30-річний Керрол на правах вільного агента покинув Вест Хем, кольори якого захищав з 2013 року. Перед тим форвард виступав за Ліверпуль, у який перейшов саме з Ньюкасла у січні 2011-го.

До слова, Ньюкасл фінішував на 13-й позиції в АПЛ 2018/19. По завершенні сезону команду покинув Рафаель Бенітес, якого замінив Стів Брюс.

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