toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЦСКА СОФІЯ - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Керрол офіційно повернувся у Ньюкасл

20:53 124 Читать на русском
Керрол офіційно повернувся у Ньюкасл
Енді Керрол та Стів Брюс / ФК Ньюкасл

Ньюкасл оголосив про повернення Енді Керрола, який перебрався в команду Стіва Брюса на правах вільного агента.

Енді Керрол знову виступатиме за Ньюкасл. Габаритний нападник підписав контракт на один рік, повідомляє офіційний сайт "сорок".

Ньюкасл із клубним рекордом оформив трансфер Жоелінтона

Нагадаємо, раніше 30-річний Керрол на правах вільного агента покинув Вест Хем, кольори якого захищав з 2013 року. Перед тим форвард виступав за Ліверпуль, у який перейшов саме з Ньюкасла у січні 2011-го.

До слова, Ньюкасл фінішував на 13-й позиції в АПЛ 2018/19. По завершенні сезону команду покинув Рафаель Бенітес, якого замінив Стів Брюс.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі

blog_ava
Сабо: Мені соромно за Циганкова, він гравець класу Б
09:49
8734
Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Енді Керрол Енді Керрол Ньюкасл Ньюкасл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
хв
Люцерн
22:00
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук