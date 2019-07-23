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Ньюкасл с клубным рекордом оформил трансфер Жоэлинтона

20:46 131 Читати українською
Ньюкасл с клубным рекордом оформил трансфер Жоэлинтона
Стив Брюс и Жоэлинтон / ФК Ньюкасл

Английский Ньюкасл подписал форварда Жоэлинтона, который ранее защищавшего цвета немецкого Хоффенхайма.

Бразильский нападающий стал первым летним трансфером "сорок". Об этом сообщает официальный сайт Ньюкасла.

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Жоэлинтон подписал контракт на 6 лет. В составе Ньюкасла он будет выступать под культовым девятым номером. Предыдущий клуб 22-летнего бразильца – Хоффенхайм – получил за него 40 млн фунтов. Эта сумма является рекордной покупкой в истории Ньюкасла.

В прошлом сезоне Жоэлинтон провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. Ранее он защищал цвета венского Рапида и Спорт Ресифи.

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Англия Трансферы Ньюкасл Ньюкасл Хоффенхайм Хоффенхайм Жоэлинтон Жоэлинтон Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии
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