Рединг официально объявил о подписании 33-летнего форварда. Новичку дали контракт до января, чтобы показать себя.

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Предыдущим клубом Кэррола был Вест Бромвич, за который он отыграл половину прошлого сезона. Ветеран все лето искал новое место работы, дошло даже до медосмотра в Брюгге, но англичанин его провалил. Теперь Энди попытается помочь Редингу, идущему в зоне плей-офф Чемпионшипа (четвертое место). Год назад нападающий уже имел короткий опыт выступлений в составе "бисквитов" – 8 матчей, 2 гола и один ассист.

Наибольшую популярность Кэррол получил благодаря переходу в Ливерпуль в 2010 году. Мерсисайдцы к тому времени побили свой трансферный рекорд, заплатив 41 млн евро.

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