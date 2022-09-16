Редінг офіційно оголосив про підписання 33-річного форварда. Новачку дали контракт до січня, щоб показати себе.

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Попереднім клубом Керрола був Вест Бромвіч, за який він відіграв половину минулого сезону. Ветеран все літо шукав нове місце роботи, дійшло навіть до медогляду в Брюгге, але англієць його провалив. Тепер Енді спробує допомогти Редінгу, який іде в зоні плей-офф Чемпіоншипу (четверте місце). Рік тому нападник вже мав короткий досвід виступів у складі "бісквітів" – 8 матчів, 2 голи та один асист.

Найбільшу популярність Керрол здобув завдяки переходу в Ліверпуль у 2010 році. Мерсисайдці на той час побили свій трансферний рекорд, заплативши 41 млн євро.

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