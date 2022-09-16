Вратарь Райан Сендфорд, выступающий за Веймут в 6-м дивизионе Англии, порвал соцсети своей игрой в последнем матче чемпионата.

В поединке чемпионата Англии Бат Сити – Веймут (2:1) голкипер Райан Сендфорд устроил настоящий бенефис на последних минутах. Уже в компенсированное время 23-летний вратарь гостей парировал пенальти, но, как оказалось, это было только начало.

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Сендфорд эффектно справился и с серией добиваний. Буквально в течение пяти секунд кипер парировал еще три удара с нескольких метров. Впечатляющий парад сейвов – 4 отраженных удара подряд (из них один – с пенальти).

Видео стало вирусным в соцсетях – только в Twitter подвиги кипера просмотрели почти 2,5 миллиона пользователей. Отреагировал даже Гари Линекер – знаменитый экс-форвард сборной Англии сделал репост видео на свою страницу, подписав его лаконичным: "Черт возьми, это поразительно".

Интересно, что этот матч стал дебютным для Райана Сендфорда в составе Веймута. Буквально несколько дней назад он присоединился к команде на правах аренды из Миллуолла.