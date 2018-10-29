Китайский суд наложил санкции на бывшего владельца Милана

Бывший владелец Милана Йонхонг Ли имеет проблемы с законом на родине через финансовые махинации.

Китайский суд в Хубэй принял решение изъять паспорт Йонхонга Ли, запретить ему покидать Китай, и поместить его в черный список из-за невыплаты долга в размере 60 млн юаней компании Hubei Jingyu Investment Co плюс штраф в размере 12 млн юаней, сообщает Reuters. Общая сумма составляет около 9 млн евро.

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Также Йонхонгу Ли запрещено покупать билеты первого класса в самолетах и ​​поездах, запрещено посещать клубы и роскошные отели, покупать недвижимость и устраивать своих детей в частные школы. Кроме того, прокурор города Милана до сих пор изучает китайское соглашение с приобретением Милана.

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