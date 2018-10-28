Китайський суд наклав санкції на колишнього власника Мілана

Колишній власник Мілана Йонхонг Лі має проблеми з законом на батьківщині через фінансові махінації.

Китайський суд в Хубей ухвалив рішення вилучити паспорт Йонхонга Лі, заборонити йому залишати Китай, і помістити його в чорний список через невиплату боргу у розмірі 60 млн юанів компанії Hubei Jingyu Investment Co плюс штраф в розмірі 12 млн юанів, повідомляє Reuters. Загальна сума становить близько 9 млн євро.

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Також Йонхонгу Лі заборонено купувати квитки першого класу в літаках і поїздах, заборонено відвідувати клуби і розкішні готелі, купувати нерухомість і влаштовувати своїх дітей в приватні школи. Крім того, прокурор міста Мілана досі вивчає китайську угоду з придбанням Мілана.

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