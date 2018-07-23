От стекольщика к банкиру Ротшильдов: нефть, газ и деньги нового президента Милана

"Футбол 24" разобрался в вехах биографии нового президента итальянского Милана Паоло Скарони. Период потрясений для фанов "россонери" имеет все шансы завершиться.

Итальянский Милан в последние годы приучил, что может удивить своих поклонников разве что за пределами игрового поля. Вот и эта неделя фанатам "россонери" запомнится выигрышем апелляции в Лозанне касательно дисквалификации из еврокубков и обновлением менеджмента после смены собственника. В частности, в субботу новым президентом итальянского гранда стал Паоло Скарони.

Милан выиграл апелляцию в Лозанне и будет играть в еврокубках

Ему 71. Он уроженец Виченцы и в управленческом кресле и даже в футболе бизнесмен не новичок. Окончив в 1969-м престижный частный Университет Боккони в Милане, еще "зеленый" экономист Скарони начал работать в одной из крупнейших корпораций мира – американской Chevron. Собственно любовь к энергетической отрасли – та страсть, которую итальянский предприниматель пронесет через всю жизнь. Хотя более десяти лет в 70-80-х гг. Паоло отдал мировому лидеру по производству стекла и других строительных материалов "Сен-Гобену". Здесь он прошел путь до начальника отдела листового стекла. Это был рубикон для Скарони. После он уже не покидал управленческие должности. Генеральный директор стальной компании Techint, CEO британского холдинга Pilkington, гендиректор электрического гиганта Enel и еще с полдесятка почетных должностей вроде участия в наблюдательном совете при легендарной миланской опере Ла Скала.

Наконец в 2005 году Паоло Скарони стал генеральным директором Eni – крупнейшей нефтегазовой компании Италии. Она добывает сырье в Африке, России и Казахстане, а затем продает его на родине и в других странах Запада. Именно здесь интересы бизнесмена пересеклись с украинскими. Итальянская компания совместно с российским "Газпромом" владеет т. н. Голубым потоком, который имеет все шансы стать "Турецким" и, наконец, отберет у Украины монополию на транзит голубого топлива из России в Европу, в том числе и Италию. Поэтому отечественным поклонникам Милана стоит приготовиться к тому, что однажды в сети их настигнет фотография, на которой новоизбранный президент их любимого клуба жмет руку и мило общается с хозяином Кремля.

Но, откровенно говоря, Скарони и Украина узнали друг друга еще во второй половине 90-х. Помните, как Шахтер в Кубке кубков откровенно без шансов уступил итальянской Виченце? Можете не верить, но именно наш герой тогда был президентом "бьянкоросси". Виченца завоевала Кубок Италии в 1997 году и наделала немало шороху в тогда еще втором по престижности еврокубковом турнире в сезоне 1997/98. Преодолев польскую Легию, а затем – дончан в 1/8 финала, команда из области Венето одолела в четвертьфинале нидерландскую Роду и вышла на лондонский Челси в полуфинале. Виченца сенсационно победила дома и поехала выстоять на Стэмфорд Бридж. Итальянцы первыми открыли счет, но удержать натиск "синих" с Джанлукой Виалли во главе не смогли – 1:3. Через год Паоло Скарони покинул команду из родного города. Впоследствии Виченца пошла на дно.

Однако, бизнесмен – убежденный "миланист". Он этого не скрывает и всячески подчеркивает. Скарони давно знаком с Сильвио Берлускони, которого болельщики Милана точно считают лучшим президентом "россонери" всех времен, а в недолгую "китайскую эру" в истории клуба входил в совет директоров.

Милан перешел в собственность хедж-фонда Elliot Management

Появление на посту президента миланского клуба действующего вице-президента Банка Ротшильдов вселяет надежду "красно-черной" армии поклонников. Он требовательный руководитель, знает цену себе и активам, а также точно не позволит потратиться на то, чего нельзя себе позволять.

Назначить Скарони президентом – решение хедж-фонда Elliot Management, который забрал Милан у Йонхонга Ли за долги. Что будет дальше? Сейчас определенности в этом вопросе не хватает. Владельцы "россонери" поневоле могут неплохо вложиться в развитие клуба, попытаться вернуть его на вершину, чтобы через несколько лет выгодно продать. Но аппетит приходит во время еды. Малые победы куют большие, и Милан вскоре может стать лакмусовой бумажкой, с которым даже такие нувориши, как Elliot Management и Паоло Скарони не захотят расставаться просто так. Болельщики, которые давно мечтают о появлении нового "дона Сильвио", и не мечтали о лучшем сценарии.

Антон Федорцив, "Футбол 24"