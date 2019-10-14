Китайский клуб заманивает Кальехона огромным увеличением зарплаты

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Легенди Португалії: "чорна пантера", Роналду та партнер Шеви – топ-10 гравців в історії майбутнього суперника України
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Маліновський, магія і "пограбування" мрії – італійські ЗМІ дають нові пророцтва для українця, який кидає виклик РоналдуЕвро-2020 — 13:23 579
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Евро-2020, квалификация: Германия в меньшинстве дожала аутсайдера, Польша вышла из группы, провал ВербичаЕвро-2020 — 13 окт 1522