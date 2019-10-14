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Китайский клуб заманивает Кальехона огромным увеличением зарплаты

16:16 24 Читати українською
Китайский клуб заманивает Кальехона огромным увеличением зарплаты
Хосе Кальехон / Tuttosport

Полузащитник Наполи Хосе Кальехон, который не спешит продлевать контракт с клубом, может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

В услугах 32-летнего футболиста заинтересован Далянь Ифань, который возглавляет бывший наставник "адзурри" Рафаэль Бенитес.

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Китайский клуб готов существенно увеличить зарплату испанца – ему предлагают 10 миллионов евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что действующий контракт Кальехона с Наполи рассчитан до лета 2020-го года. По его условиям испанец получает 3 миллиона евро в год.

В этом сезоне Кальехон сыграл 7 матчей в Серии А, в которых отметился одним голом.

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Хосе Кальехон Хосе Кальехон Наполи Наполи Италия Далянь Ифан Далянь Ифан
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