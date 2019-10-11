Китайский клуб предлагает Мертенсу бешеную зарплату

Нападающий сборной Бельгии и итальянского Наполи Дрис Мертенс уже вскоре может покинуть итальянское первенство.

Нападающий итальянского Наполи Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Китае, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. Неназванный китайский клуб предложил 32-летнему бельгийцу контракт сроком на 2 года с зарплатой 12 млн евро в год. При этом китайцы хотят подписать игрока уже зимой.

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Эту информацию подтверждает и Tuttosport, указывая, что кроме Мертенса новое соглашение с Наполи пока не хочет подписывать и Хосе Кальехон. Оба 32-летних форварда заинтересованы в продолжении карьеры в MLS, однако клубы китайской Суперлиги могут их перехватить.

Мертенс и Кальехон защищают цвета Наполи с 2013 года. В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 4 голами и отдал 1 голевую передачу. На счету испанца 1 мяч и 3 результативные передачи в 7 матчах.

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